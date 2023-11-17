Стартовали съемки отечественного сериала «Подслушано в Рыбинске»

В России стартовали съемки сериала «Подслушано в Рыбинске».



Проект снимается для платформы Premier, передает пресс-служба онлайн-кинотеатра.



Центральный персонаж сериала — журналист Юра из Рыбинска, который пишет новости. Юру начинают посещать тайные видения об убийствах в городе. По одному из убийств герой проходит подозреваемым.



Главную роль в проекте сыграет Тимофей Трибунцев. Ироничный триллер будет состоять из семи эпизодов. Сценаристом и главным продюсером проекта выступил Иван Баранов, режиссер — Петр Тодоровский, оператор — Роберт Саруханян.



В актерский состав проекта также вошли Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина.









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