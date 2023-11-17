Стартовали съемки отечественного сериала «Подслушано в Рыбинске»

17.11.2023
В России стартовали съемки сериала «Подслушано в Рыбинске».
Проект снимается для платформы Premier, передает пресс-служба онлайн-кинотеатра.
Центральный персонаж сериала — журналист Юра из Рыбинска, который пишет новости. Юру начинают посещать тайные видения об убийствах в городе. По одному из убийств герой проходит подозреваемым.
Главную роль в проекте сыграет Тимофей Трибунцев. Ироничный триллер будет состоять из семи эпизодов. Сценаристом и главным продюсером проекта выступил Иван Баранов, режиссер — Петр Тодоровский, оператор — Роберт Саруханян.
В актерский состав проекта также вошли Антон Васильев, Рузиль Минекаев, Михаил Кремер, Варвара Володина, Юлия Хлынина.
Фото: Pixabay.com