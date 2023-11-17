Русский музей подписал соглашение о сотрудничестве с АФК «Система»

Государственный Русский музей подписал соглашение о долгосрочном сотрудничестве с АФК «Система», передает пресс-служба учреждения.



Документ подписан в рамках IX Санкт-Петербургского международного культурного форума генеральным директором Русского музея Аллой Маниловой и президентом АФК «Система» Тагиром Ситдековым.



Отмечается, что соглашение подразумевает продолжение плодотворного и взаимовыгодного сотрудничества.



«Мы горды тем, что на протяжении двух десятилетий сотрудничаем с Государственным Русским музеем. Это сотрудничество не ограничивается исключительно спонсорской поддержкой, но включает и активное развитие партнерства в сфере цифровизации проектов музея, а также образовательных и просветительских инициатив с использованием современных подходов и технологических решений. Цифровая трансформация коснулась музейного сообщества и взаимоотношений с музеем — это улица с двухсторонним движением: наши инициативы находят поддержку, их пожелания нами учитываются. И это дает мне уверенность в прочности и долгосрочности нашего партнерства», — прокомментировал событие президент АФК «Система» Тагир Ситдеков.



Гендиректор Русского музея Алла Манилова отметила, что в этом году исполняется 20 лет сотрудничеству Русского музея с АФК «Система» и Благотворительным фондом «Система».



«За эти годы реализовано более 40 масштабных выставочных проектов, которые сейчас называются выставками-блокбастерами, а также более 30 образовательных. В последние годы мы концентрируем усилия на проектах в цифровой сфере, потому что Виртуальный Русский музей 20 лет назад начинался с помощью АФК "Система", а сегодня он насчитывает 170 своих виртуальных филиалов в России и мире, а также на инклюзивных и образовательных проектах. Это те тренды, которые мы обсудили и приняли на ближайшие годы», — рассказала руководитель.





Фото: пресс-служба Русского музея