В рамках II федерального форума «Цифровой алмаз» в Якутске пройдет первый ювелирный креатон, сообщает пресс-центр Республики Саха в Москве.



Креатон будет проводиться с целью поиска новых уникальных ювелирных решений, соответствующих требованиям внешнего рынка.



«Ювелирное производство в республике опирается на давние традиции, основанные на многовековом опыте мастеров, создававших неповторимые северные узоры. /.../ Сегодня перед нами стоят большие и амбициозные задачи — сохранить и развить потенциал ювелирной отрасли Якутии, создать новые рабочие места, занять достойное место на российском и международном рынках», — подчеркнул министр промышленности и геологии Республики Саха (Якутия) Максим Терещенко.



Участвовать в ювелирном креатоне будут ювелирные производители, студенты, маркетологи, представители креативных индустрий.



Проектная работа площадки будет вестись по нескольким направлениям: «Ювелирный экспорт», «Выставочное дело», «Ювелирный маркетплейс» «АГИКИ 2030» и «ESG — зеленые финансы».