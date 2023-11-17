Форум объединенных культур станет постоянной площадкой

Встречи планируется проводить регулярно в течение года, сообщил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.«Мы хотим, чтобы площадка Петербургского форума стала постоянно действующей. Очевидно, что те дискуссии, которые ведутся на ней, а это дискуссии по главным вопросам развития культуры, показали, что в ней есть потребность на постоянной основе. Как будет формироваться то, что называется объединенные культуры, это уже вопрос другой», — приводит агентство слова Швыдкого.Представитель президента добавил, что объединение не будет аналогом или альтернативой ЮНЕСКО.