Киргизия выступила против попыток отменить русскую культуру

17.11.2023
Киргизия решительно выступает против попыток отменить русскую культуру, передает ТАСС.
Об этом в ходе дискуссии в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил зампредседателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов.
«Кыргызстан решительно отвергает попытки отменить великую русскую культуру, наказать ее ведущих представителей, навязать вопрос коллективной ответственности», — сказал Эдиль Байсалов.
По мнению замглавы правительства Киргизии, близорукая политика культуры отмены обречена на провал, так как является элементом евроцентризма и высокомерной попытки диктовать моду миру.
«Сохранение культурного наследия и культурной самобытности — это ключ к устойчивому развитию и миру», — сказал политик.
Фото: пресс-служба Министерства культуры России