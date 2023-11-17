Киргизия выступила против попыток отменить русскую культуру

Об этом в ходе дискуссии в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил зампредседателя кабинета министров Киргизии Эдиль Байсалов.«Кыргызстан решительно отвергает попытки отменить великую русскую культуру, наказать ее ведущих представителей, навязать вопрос коллективной ответственности», — сказал Эдиль Байсалов.По мнению замглавы правительства Киргизии, близорукая политика культуры отмены обречена на провал, так как является элементом евроцентризма и высокомерной попытки диктовать моду миру.«Сохранение культурного наследия и культурной самобытности — это ключ к устойчивому развитию и миру», — сказал политик.