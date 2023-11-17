Россия создаст международный музыкальный конкурс «Интервидение»

Россия создаст международный музыкальный конкурс «Интервидение»

17.11.2023

О появлении нового конкурса на международном культурном форуме «Форум объединенных культур» сообщил глава Первого канала Константин Эрнст, передает с форума корреспондент «Культуры».

Конкурс получит постоянно действующий оргкомитет. Название «Интервидение» является рабочим. «Для участников не будет никаких политических ограничений», — заявил г-н Эрнст.

Фотография: Сергей Киселев / АГН Москва.