Россия создаст международный музыкальный конкурс «Интервидение»

Оркестр переживает второе рождение после многолетнего перерыва.
Встречи планируется проводить регулярно в течение года.
Об этом в ходе дискуссии в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил зампредседат...
Об этом Ольга Любимова рассказала на полях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума...
Название конкурса является рабочим.
Оркестр переживает второе рождение после многолетнего перерыва.
Встречи планируется проводить регулярно в течение года.
Об этом в ходе дискуссии в рамках Форума объединенных культур в Санкт-Петербурге заявил зампредседат...
Об этом Ольга Любимова рассказала на полях IX Санкт-Петербургского международного культурного форума...
Название конкурса является рабочим.
В коллекцию входят 180 акварелей, написанных княгиней Ольгой в разные годы, а также 44 мемориальных ...
В этом году конкурсу присвоен статус Герценовской олимпиады.
Проект снимается для телеканала «Россия 1».
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Международный фестиваль против отмены российской истории и культуры прошел в Москве.
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Александр Рыжинский сообщил, что возникли совместные программы с национальными консерваториями Таджи...
Так, например, компенсацию можно будет получить за аренду парков и усадеб через Московскую цифровую ...
Премию Евразийской киноакадемии могут впервые вручить уже в следующем году.
Мера должна поддержать небольшие студии, которым трудно привлечь средства для финансирования съемок.
Концерт будет посвящен Федору Шаляпину.
Режиссер сообщил об этом на IX Санкт-Петербургском международном культурном форуме — Форуме объедине...
17.11.2023