Восемь кинопремьер будут представлены на фестивале авторского кино «Зимний»

В конкурсную программу фестиваля авторского кино «Зимний» вошли восемь российских кинопремьер.



Киносмотр пройдет в Москве с 1 по 7 декабря, передает пресс-служба фестиваля.



Сообщается, что в программу вошли восемь российских премьер. Фильмы сняты в 2022-2023 годах.



В число премьер вошли комедийная драма «Танцуй, Селедка!», подростковый триллер «110», фильмы «Поедем с тобой в Макао», «Белой дороги!» и другие картины.



Якутское кино на фестивале представит картина режиссера Николая Карякина «Тимир». На фестивале также будет представлен новый фильм Твердовского «Панические атаки» и Григорьева «Сломя голову».









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