Восемь кинопремьер будут представлены на фестивале авторского кино «Зимний»

16.11.2023
В конкурсную программу фестиваля авторского кино «Зимний» вошли восемь российских кинопремьер.
Киносмотр пройдет в Москве с 1 по 7 декабря, передает пресс-служба фестиваля.
Сообщается, что в программу вошли восемь российских премьер. Фильмы сняты в 2022-2023 годах.
В число премьер вошли комедийная драма «Танцуй, Селедка!», подростковый триллер «110», фильмы «Поедем с тобой в Макао», «Белой дороги!» и другие картины.
Якутское кино на фестивале представит картина режиссера Николая Карякина «Тимир». На фестивале также будет представлен новый фильм Твердовского «Панические атаки» и Григорьева «Сломя голову».
Фото: Pixabay.com