В Москве найден мертвым экс-участник группы «Би-2» Николай Плявин

По информации издания, артиста обнаружил мертвым его сын после нескольких попыток связаться с отцом.В настоящее время проводится проверка, выясняются причины смерти музыканта.Издание отмечает, что в последнее время Плявин находился в плохом состоянии.Николай Плявин родился 6 июня 1969 года, с 1999 по 2006 год был участником группы «Би-2».