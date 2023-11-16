В Москве найден мертвым экс-участник группы «Би-2» Николай Плявин

16.11.2023

В Москве найден мертвым экс-участник группы «Би-2» Николай Плявин
В Москве найден мертвым бывший клавишник и ударник группы «Би-2» Николай Плявин, передают «Известия» со ссылкой на собственный источник.

По информации издания, артиста обнаружил мертвым его сын после нескольких попыток связаться с отцом.

В настоящее время проводится проверка, выясняются причины смерти музыканта.

Издание отмечает, что в последнее время Плявин находился в плохом состоянии.

Николай Плявин родился 6 июня 1969 года, с 1999 по 2006 год был участником группы «Би-2».


Фото: Pixabay.com