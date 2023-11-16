В Москве найден мертвым экс-участник группы «Би-2» Николай Плявин

Киносмотр пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.
В настоящее время по факту смерти музыканта проводится проверка.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.
В составе квинтета Игорь Бутман отправится на гастроли в Индию в начале декабря.
Издание альбома-каталога приурочено к 300-летию столицы Прикамья и 133-летию музея.
Киносмотр пройдет в Москве с 1 по 7 декабря.
В настоящее время по факту смерти музыканта проводится проверка.
Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Telegram.
В составе квинтета Игорь Бутман отправится на гастроли в Индию в начале декабря.
Издание альбома-каталога приурочено к 300-летию столицы Прикамья и 133-летию музея.
Члены жюри премии рассмотрели рекордное количество заявок.
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16.11.2023