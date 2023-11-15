Пермский краеведческий музей выпустил книгу рассказов о Перми через предметы коллекции

Пермский краеведческий музей выпустил альбом-каталог «Расскажи мне о Перми» с рассказами о событиях и людях города через истории предметов коллекции. Издание книги стало финальным событием в серии мероприятий учреждения культуры, приуроченных к 300-летию столицы Прикамья и 133-летию самого музея.





Директор Пермского краеведческого музея Татьяна Вострикова отметила, что за 2023 год прошло много выставочных проектов, лекций, мини-выставок и других музейных форматов.





«Этот каталог — своеобразный подарок пермякам, гостям города, он будет очень приятен для людей, которые любят читать и интересуются историей города и нашего региона», — приводит ее слова ТАСС





Книга вышла тиражом в три тысячи экземпляров. Руководитель авторского коллектива Елена Меркушева отметила, что в альбоме-каталоге 111 текстов, в которых описаны 180 предметов коллекции. Авторами рассказов стали хранители и сотрудники Пермского краеведческого музея.









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