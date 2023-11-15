Победителями премии «Золотой Трезини» стали 22 проекта

Более тысячи проектов из 72 стран поступили на рассмотрение жюри VI архитектурно-дизайнерской премии «Золотой Трезини». Об этом рассказал председатель оргкомитета премии Павел Черняков.





Награждение победителей премии состоялось в Эрмитаже. Лауреатами премии стали 22 проекта. По словам Чернякова, несмотря на ужесточение требований, желающих принять участие в 2023 году набралось рекордное количество.





«Наша премия играет роль, как мы это называем, «архитектурной дипломатии» — когда архитекторы всех стран сотрудничают вне зависимости от конъюнктуры международных отношений», — поделился с ТАСС председатель оргкомитета.





Победителями стали проекты из Китая, Италии, Индии, США, Тайваня, Финляндии, России. Также было несколько отдельных номинаций. Одна из них — премия Лазаря Хидекеля за лучший инновационный архитектурный проект.





Работы конкурсантов выполнены в сферах архитектурного проектирования, интерьерных решений, выставочного дизайна, сценографии, городской скульптуры, фасадной и интерьерной керамики. Лучшие проекты по традиции будут представлены в сентябре 2024 года.









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