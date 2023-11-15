Появились первые кадры фильма «Мадам Паутина» с Дакотой Джонсон

Первый рекламный ролик к фильму «Мадам Паутина» появился в Сети. Его опубликовала компания Sony.





Дебютный трейлер фильма о женщинах-паучихах вышел на YouTube. По сюжету главная героиня работает парамедиком на Манхэттене и обнаруживает, что обладает даром ясновидения.





В связи с этим девушка начинает собирать команду из женщин, которым предстоит стать женщинами-паучихами. Главную роль сыграла Дакота Джонсон.





Режиссером фильма выступила С. Дж. Кларксон. Помимо Дакоты Джонсон в картине снялись Эмма Робертс, Сидни Суини, Изабела Мерсед, Адам Скотт, Джилл Хеннесси и многие другие. Мировая премьера должна состояться 14 февраля 2024 года. Дата выхода фильма на российских экранах пока не сообщается.









Фото: YouTube