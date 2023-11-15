В Уфе создают музей миниатюр российских объектов ЮНЕСКО

Музей миниатюр российских объектов ЮНЕСКО и памятников природы Башкирии появится на аллее рядом с Башкирским государственным театром кукол в Уфе. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.





Проект предусматривает миниатюры 12 крупнейших российских объектов, которые входят в реестр ЮНЕСКО, а также четырех памятников природы республики. Так, на «Аллее сказок» появятся уменьшенные копии дворца-замка «Ласточкино гнездо», волгоградской скульптуры «Родина-мать зовет», Белосарайского маяка в ДНР, московского храма Василия Блаженного, карельского музея-заповедника «Кижи», петербургского Исаакиевского собора.





В сквере смонтировали миниатюры Инзерских зубчаток, мавзолея Тура-хана, Каповой пещеры и горы Торатау — памятника природы Башкирии.





«Изготовление копий скульптур ведется на 3D-принтерах из пластика, стойкого к ультрафиолету и атмосферным осадкам», — уточнили в пресс-службе.





Представители администрации Уфы добавили, что памятниками архитектуры занимаются местные скульпторы.









Фото: Уфа / YouTube