Выставки к 100-летию образования Турецкой Республики открылись в Эрмитаже

Государственный Эрмитаж открыл две выставки об османской каллиграфии и восточных ароматах. Экспозиции приурочены к 100-летию образования Турецкой Республики.





Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский рассказал ТАСС , что в подготовке выставочных проектов участвовали музеи Турции. Учреждения дали вещи, а турецкие дипломаты помогли преодолеть экономические, таможенные и другие сложности.





«Такие темы выбраны, поскольку для европейцев, для русских это знаки турецкой культуры: досуг, баня, цветы, запахи, каллиграфия, оружие. Это тот образ Османской империи, который в Европе всех очень вдохновлял», — поделился Пиотровский с агентством.





Выставка «Аромат Босфора» посвящена памятникам турецкого прикладного искусства. Второй проект — «Под сенью султанской тугры» — знакомит посетителей с каллиграфией, эпиграфией, сфрагистикой и нумизматикой. Обе выставки работают до 28 января.









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