В России могут создать общую базу наследия Петра I

Глава Ассамблеи петровских музеев РФ, врио гендиректора ГМЗ «Петергоф» Роман Ковриков предложил создать общую цифровую базу петровского наследия музеев страны. Об этом он заявил, выступая с докладом на стратегической сессии всероссийского проекта «Музейные маршруты России».





Ковриков допустил, что наступило время создать общую базу петровского наследия музеев РФ.





«Она станет основой для генерации новых выставок, мультимедийных проектов и туристских программ. Местом размещения такой базы данных вполне может выступить сайт ассамблеи», — сказал он.





По словам Коврикова, 125 институций из 37 субъектов страны стали участниками ассамблеи со дня ее учреждения в 2021 году. Это количество постоянно растет, добавил врио гендиректора Петергофа. Так, к ассамблее недавно присоединились Музей кино, Музей космонавта Берегового, Институт Петра Великого и Ассоциация развития культурного маршрута «Путь Петра Великого».





При поддержке Минкультуры реализуется программа «Россия, помнящая Петра», добавил Ковриков. Она представляет собой сеть передвижных выставочных проектов.









Фото: Роман Ковриков / YouTube