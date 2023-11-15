Режиссер Наталия Гугуева намерена снять фильм об Эдуарде Лимонове

Российский режиссер Наталия Гугуева планирует снять документальную картину о русском писателе и политическом деятеле Эдуарде Лимонове. Об этом стало известно на питчинге в Министерстве культуры России.





Режиссер поделилась подробностями проекта на очной защите в ведомстве. По ее словам, в фильме предполагается использование анимации и широкая география съемок, а также большое количество героев.





«Мы будем делать этот фильм как масштабный фильм о сложной личности, через которую мы можем что-то понять о советском времени, перестроечном и нынешнем, сегодняшнем времени», — сказала Гугуева.





Режиссер уточнила, что анимационную группу возглавит Эдуард Беляев. Студия уже заручилась поддержкой Первого канала, добавила Гугуева.









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