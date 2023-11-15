Творческие коллективы из ЛНР приедут с гастролями в Карелию и Мурманск

Творческие коллективы из Луганской Народной Республики впервые приедут с гастролями в Карелию и Мурманск. Об этом сообщили в минкультуры ЛНР.





Ведомство в Telegram-канале анонсировало гастроли творческих коллективов. Поездки в Карелию и Мурманск состоятся в рамках программы «Мы — Россия».





Выступления коллективов Луганской академической филармонии состоятся с 26 ноября по 4 декабря. Так, «Киевская Русь», «Рондо» и «Сфорцандо» посетят шесть городов Карелии и Мурманской области.





Коллективы филармонии подготовили программу, которая включает исполнение песен из кинофильмов и мультфильмов. Мероприятия рассчитаны в том числе на юного зрителя.









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