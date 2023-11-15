В России планируют снять документальный фильм о бойцах в зоне СВО

Российский режиссер Валерий Тимощенко намерен снять документальную картину о бойцах в зоне спецоперации. Кинематографист представил такой проект в рамках питчинга в Минкультуры России.





Новый фильм режиссера станет пятой по счету кинолентой на тему боевых действий в Донбассе и зоне СВО, а также продолжением предыдущих четырех работ Тимощенко.





«С весны 2022 года мы проследили судьбу полка, у нас было больше 20 командировок за свои средства, и мы твердо решили, что будем с ними рядом и в последующий, 2024 год», — подчеркнул кинематографист.





Режиссер в рамках защиты ответил на вопрос об отличиях своей новой работы от предыдущих. По его словам, картина будет посвящена «бригаде, которая создана несколько месяцев назад».





На питчинге в Министерстве культуры России режиссеры представили и другие документальные проекты на тему боевых действий в зоне СВО. Среди них — «Обещаю вернуться живым» — картина о музыкальном ансамбле Центрального военного округа, который выступает для бойцов. Другой фильм — «Вторая жизнь Унгера». Картина рассказывает о жизни бойца после ранения и его помощи товарищам, которые возвращаются из зоны боевых действий.









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