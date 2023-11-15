Новые сериалы о России покажут на «Российской креативной неделе — Сибирь»

Три документальных сериала о жизни страны покажут на форуме «Российская креативная неделя — Сибирь» в Красноярске. Мероприятие пройдет с 23 по 25 ноября.





Директор форума Марина Абрамова в пресс-центре ТАСС поделилась деталями грядущей «Российской креативной недели». По ее словам, онлайн-кинотеатр Okko привезет сразу три кинопроекта. Один из них — сериал «#Непровинция» о путешествии по России.





«Проект снимался на прошлую «Креативную неделю» в Сибири. <…> Поэтому мы в этом году увидим продукт, который зарождался год назад», — сообщила Абрамова.





Заместитель генпродюсера Okko Светлана Сонина отметила, что также в Красноярске представят документальные сериалы «Артефакты. Культурный детектив» и «Русские сезоны Симачева».





Для Красноярска форум станет третьим по счету. Впервые «Российская креативная неделя — Сибирь» прошла в ноябре 2021 года. Одна из основных тем форума — создание локальных брендов.









Фото: YouTube