Мацуев и Гергиев выступят на концерте в зале Чайковского 28 ноября

Народные артисты России Денис Мацуев и Валерий Гергиев выступят с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром в Концертном зале имени Чайковского. Об этом рассказали в пресс-службе Московской филармонии.





Молодежный симфонический оркестр будет отмечать свой первый пятилетний юбилей 28 ноября. В этот вечер с коллективом выступят пианист Мацуев и дирижер Гергиев.





В программе концерта « сюита из балета «Ромео и Джульетта» Прокофьева и «Прометей» Скрябина. Гергиев неоднократно выходил на сцену вместе с молодыми музыкантами. В юбилейный вечер он вновь встанет за дирижерский пульт. По словам Гергиева, для него работа с Молодежным оркестром — радость.





Мацуев признался, что любит этот коллектив и чувствует в нем «атмосферу большой семьи». Пианист назвал игру в оркестре не только музыкальным мастерством, но и школой жизни оркестранта.





Курирует РНМСО Московская филармония, гендиректор которой Алексей Шалашов отметил, что молодежные оркестры являются «неотъемлемой частью культурного ландшафта». Он добавил, что коллектив является симфонической академией, где воспитывается подлинное мастерство оркестрового музицирования.









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