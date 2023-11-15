Комедийный фильм с Михалковой и Бортич «Танцуй, Селедка!» выйдет в прокат 18 января

Комедия «Танцуй, Селедка!» выйдет на больших экранах в России 18 января 2024 года. Об этом рассказали в кинопрокатной компании «Вольга».





РБК Life уточняет, что в главных ролях снялись Анна Михалкова, Александра Бортич и Павел Майков. По сюжету главная героиня давно покинула родной город и обосновалась в Москве. Вернуться персонажу Александры Бортич на малую родину приходится из-за смерти отца. Однако тот «оживает» и, как 20 лет назад, называет повзрослевшую дочь «селедкой».





У героини и ее родителя появляется возможность помириться в поездке по местам, где прошло детство девушки. Роль отца исполнил Майков.





Режиссером комедии выступила Александра Лупашко («Елки»). Она участвовала в создании восьмой и девятой частей знаменитой новогодней франшизы.









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