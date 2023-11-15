Состоялось награждение победителей международной премии «Культура онлайн»

Торжественное награждение победителей международной премии «Культура онлайн» состоялось в среду, 15 ноября. Об этом сообщила пресс-служба проекта.





Международная премия четвертый год подряд занимает место одной из наиболее престижных наград в области цифрового искусства в России. «Культура онлайн» призвана повысить значимость и влияние инновационных технологий в культуре. За премию борются инициативные и творческие команды, которые способны создать прогрессивные инструменты для развития искусства в современных условиях.





В этом году из России и других стран организаторы рассмотрели более 300 заявок. В финал попали 35 проектов-участников.





Основная номинация премии - «Лучший онлайн-проект 2023 года». Третье место в 2023-м досталось проекту Инклюзивный конкурс искусств «Особые таланты», которые организован Национальным фондом развития и реабилитации.





Второе место заняла виртуальная международная выставка «100 лет СССР». Организатором проекта стал Русский музей.





Первое место отошло проекту «Театральный абонемент. Акт 1. Национальные театры», организованному компанией «Триколор». В номинации «Культурная геймификация» победителем стал проект «Цифровая платформа Музея железных дорог России» (мобильное приложение).





Победа в номинации «Лучшая онлайн-трансляция» досталась Международному фестивалю классической музыки «Кантанта», который ежегодно проводит АНО «Фестивальная дирекция». Лекторий «Достоевский» от АНО «Центр просвещения «Современный лекторий»» победил как «Лучший просветительский проект».





Первое место в номинации «Лучшее IT-решение для культурной сферы» завоевал проект «Нейросеть в сообществе Русского музея ВКонтакте». В «Лучшей коллаборации» победила работа креативного агентства Dobro Agency совместно с компаниями Ситроникс и Спутникс «Тоже герои – первый в мире проект памяти в космосе».





Партнер премии компания «Вконтакте» выделила отдельную номинацию «Специальный приз жюри» для наиболее впечатляющего проекта-участника «Секреты Щелкунчика». Также было принято решение учредить другую спецноминацию от Российского фонда культуры, в которой выделили проект «Краткая история культуры от Древней Руси до наших дней».









Фото: YouTube



