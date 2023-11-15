В Москве открылась выставка уличного искусства «Путь сообщения»

Выставка уличного искусства проекта НЕТСТЕН «Путь сообщения» открылась в Москве. Об этом сообщили организаторы.





Москомархитектура и ЦСИ «Винзавод» открыли новую выставку уличного искусства. На стене рядом с метро «Курская» появились работы шести современных художников. В церемонии открытия участвовали главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов, основательница ЦСИ «Винзавод» Софья Троценко, куратор НЕТСТЕН Сабина Чагина и авторы произведений.





«Выставка тесно связана с поездами и темой дороги. Интересно, что обычно работы уличных художников можно видеть из окон поезда, но в данном случае они словно спрятаны от их глаз и представляют невидимую, оборотную сторону сообщения», — отмечают организаторы.





По словам Сергея Кузнецова, тема новой выставки достаточно свободная и позволяет создать разножанровые яркие высказывания. Художники превратили утилитарное сооружение и неровный забор в галерею искусства, добавил он. Зрителями становятся все мимо проходящие люди.









Фото: Пресс-служба проекта «Путь сообщения»