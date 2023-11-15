Тринадцатые Михоэлсовские чтения пройдут в Российской государственной библиотеке искусств

Международная научная конференция «Михоэлсовские чтения: национальный театр в контексте многонациональной культуры» пройдет 28 и 29 ноября. Об этом сообщила пиар-служба Российской государственной библиотеки искусств.





На конференции соберутся книговеды и театроведы, культурологи, филологи, историки, издатели, специалисты библиотек, музеев, архивов и институтов. Участники представят результаты своих исследований, которые связаны с архивными документами, музейными коллекциями, театральным источниковедением и его современным состоянием.





«Сегодня Михоэлсовские чтения – единственный международный научный форум, проблематика которого, с одной стороны, напрямую связана с искусствоведением, историей театра, культурологией и другими гуманитарными дисциплинами, с другой – посвящена источниковедческим ресурсам, коллекциям, архивам», — приводят в пресс-службе слова директора РГБИ Ады Колгановой.





Тринадцатые чтения посвятят информационным, библиотечным и архивным аспектам исследований, открывающим новые страницы истории театров в различных культурах, добавила она.





В пресс-службе напомнили, что с 1997 года в конференции принимали участие разные исследователи. Так, в Михоэлсовских чтениях участвовали ученые из России, Белоруссии, Литвы, Германии, Израиля, США, Великобритании, Японии, Румынии, Канады, Чехии и других стран, а также признанные лидеры современного отечественного и зарубежного театрального процесса.









Фото: Pixabay.com