Шоу в сопровождении инструментов народов Севера пройдет на ВДНХ в День Югры

День Югры на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ отметят иммерсивным шоу, модным показом и этно-дискотекой. Об этом рассказали в департаменте внутренней политики региона.





По данным ТАСС , артисты Югры выступят вместе со звездными исполнителями. Шоу будет сопровождаться национальными музыкальными инструментами народов Севера. В представлении задействуют визуальные и звуковые эффекты. Программа состоится 23 ноября.





«Сюжетные линии мультимедийно-иммерсивной постановки и мастерство артистов раскроют все грани этнокультурного достояния северного региона», — сообщили в департаменте.





В программу попали песни хантыйского автора и певицы Веры Кондратьевой. Композиции исполнят артисты Ханты-Мансийского автономного округа. Российские звезды и югорские исполнители создадут дуэты, квартеты и ансамбли, чтобы спеть популярные песни. Стенд Югры находится в 75-м павильоне ВДНХ, зона B.









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