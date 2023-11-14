Вышли первые кадры фильма «Лед 3» с Александром Петровым

Первый ролик к фильму «Лед 3» с Александром Петровым и Марией Ароновой вышел в Сети. Картина станет продолжением одноименных кинолент 2018 и 2020 годов.





В трейлере, который вышел в Сети и на больших экранах, сообщается, что премьера фильма запланирована на 14 февраля 2024 года. Актриса из первой части Аглая Тарасова не мелькнула в новых кадрах. Однако ее партнер Александр Петров вернется к своей роли. Также Мария Аронова снова сыграет тренера Ирину Шаталину.





В главных ролях снялись Анна Савранская и Степан Белозеров. Режиссер картины — Юрий Хмельницкий. «Лед 3» будет его дебютом.





Фильм расскажет о дочери главного героя — Наде. Она также стала фигуристкой и мечтает о «Кубке Льда», как ее мать когда-то. Отец, тем временем, против спортивной карьеры дочери. Александр Горин (Андрей Петров) пытается оградить ребенка от любых трудностей, включая молодого хоккеиста из Москвы.





В фильме также сыграли Сергей Лавыгин, Елена Николаева и другие. Генеральными продюсерами выступают Федор Бондарчук, Денис Баглай, Михаил Врубель, Александр Андрющенко и Антон Златопольский. Сценаристы — Андрей Золотарев, Аксинья Борисова и Александр Андрющенко.









Фото: YouTube