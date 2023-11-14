Артист БДТ Андрей Феськов удостоен главной театральной премии Петербурга «Золотой софит»

14.11.2023
Артист Российского государственного академического Большого драматического театра имени Г. А. Товстоногова (БДТ) Андрей Феськов получил главную театральную премию Санкт-Петербурга «Золотой софит». Об этом сообщает Telegram-канал театра.
Награда присуждена актеру в номинации «Лучшая работа актера». Феськов исполнил роль Чичикова в спектакле «Материнское сердце» Андрея Могучего. Специальным призом отмечен также актерский ансамбль спектакля БДТ «Преступление и наказание».
Премия «Золотой софит» — высшая театральная премия Санкт-Петербурга, основанная в 1995 году Санкт-Петербургским отделением Союза театральных деятелей Российской Федерации.
Фото: YouTube.