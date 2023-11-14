Умер эстонский певец и актер Иво Кууск

На 87-м году жизни скончался советский и эстонский певец, актер и режиссер Иво Кууск, передает ERR. Причина смерти не уточняется.





Иво Кууск окончил Таллинскую государственную консерваторию, Московский музыкально-педагогический институт имени Гнесиных. Работал в театре «Ванемуйне» в Тарту, Таллинском театре оперы и балета «Эстония». Преподавал в Эстонской музыкальной академии.





Артист исполнял ведущие партии опер «Евгений Онегин», «Травиата», «Фауст», «Цыганский барон» и многих других. Его голос звучит в ленте «Эстонские баллады».





Фото: YouTube.