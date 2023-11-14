Студенты из Узбекистана и Армении приняли участие в мастер-классе ГИТИСа

Студенты из Узбекистана и Армении приняли участие в мастер-классе старшего преподавателя кафедры мастерства актера ГИТИСа Татьяны Морозовой. Об этом сообщается на сайте Минкультуры РФ.





Мероприятие прошло в рамках «Театрального фестиваля стран СНГ «ГИТИС — мастер-класс» в павильоне «Наша культура» на ВДНХ. Морозова отметила, что иностранные студенты проявляют интерес к национальной драматургии.





«Как соединить национальную драматургию с системой Станиславского, русский психологический театр с национальной драматургией — для студентов это актуальный вопрос», — сказала она.





Павильон «Наша культура» работает с 4 ноября в рамках международной выставки-форума «Россия». Форум продолжит работу до 12 апреля 2024 года.





Фото: пресс-служба Минкультуры РФ.