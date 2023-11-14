Формат Санкт-Петербургского международного культурного форума может измениться в 2024 году.





Советник президента РФ Владимир Толстой отметил, что нынешнее мероприятие вызвало беспрецедентный интерес, при этом запрос на его проведение был и у зарубежных коллег, передает ТАСС . По его словам, в будущем возможен поиск новых совмещенных форматов.





«Мы сейчас попробуем, как работает промежуточный вариант — много гостей, открытые сессии, но в то же время и большая интеллектуальная работа. Если он будет признан удачным, то не исключаю, что на будущий год мы попробуем сохранить такой широкий формат и собрать концептуальный пул мыслителей», — сказал он.





Ранее Толстой рассказал, что сроки форума с 2024 года могут измениться на более комфортные с точки зрения погодных условий.





IX Санкт-Петербургский международный культурный форум — Форум объединенных культур пройдет с 16 по 18 ноября. Организатором мероприятия выступают правительство РФ, Минкультуры РФ и правительство Санкт-Петербурга.





Фото: YouTube/Санкт-Петербургский культурный форум.