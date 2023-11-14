Вопросы сохранения фольклора народов Севера обсудят в Москве

В Москве в рамках грантовой поддержки творческих проектов в сфере народного искусства Минкультуры России пройдет творческий проект «Традиции и современные тенденции танцевально-песенной культуры народов Севера, Сибири и Дальнего Востока».



Мероприятие пройдет с 15 по 19 ноября, сообщает пресс-служба Министерства культуры России. Отмечается, что в рамках проекта состоится обсуждение проблем изучения, сохранения и развития танцевально-пластического и музыкально-песенного фольклора коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока.



В программу входит Всероссийский научно-практический семинар «Танцевально-песенный фольклор коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока: актуальные вопросы сохранения и развития», мастер-классы ведущих хореографов-постановщиков и вокалистов-исполнителей по сценической адаптации танцевального и музыкального фольклора коренных народов «От истоков до сценического воплощения», творческий конкурс «Сияние Севера».



По итогам мероприятия будет создан сборник методических рекомендаций по использованию фольклорного материала в самодеятельных коллективах для работников культурной сферы.









Фото: пресс-служба Минкультуры России