14.11.2023
Бюджет Фонда кино в 2024 году может вырасти в два раза и составить 9,4 млрд рублей.
Об этом сообщил советник президента РФ, председатель совета Фонда кино Владимир Толстой, передает
ТАСС.
«У Фонда кино большие надежды на следующий год, в частности, из-за увеличения бюджета. Он еще не принят окончательно, но, скорее всего, он будет в районе 9,4 млрд рублей. В этом году у нас вышло около 6 млрд», — рассказал Владимир Толстой.
По словам советника президента, увеличение бюджета позволит поддержать большее число российских картин в течение года.
Толстой отметил, что Фонд кино стремится к тому, чтобы в российский прокат регулярно выходили новинки, но качество все равно приоритетнее количества.
Толстой также рассказал о планах по расширению Единой федеральной автоматизированной информационной системы (ЕАИС), оператором которой выступает Фонд кино. Система помогает анализировать успешность выхода в прокат фильмов, аккумулирует информацию о кассовых сборах и количестве зрителей.
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