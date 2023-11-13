Юношеский фестиваль казачьей культуры состоится 17 ноября в Москве

13.11.2023

Юношеский фестиваль казачьей культуры состоится 17 ноября в Москве
Московский юношеский фестиваль казачьей культуры пройдет в столице России 17 ноября. Площадкой для его проведения стал концертный зал «Измайлово».

В пресс-службе департамента нацполитики и межрегиональных связей Москвы уточнили, что фестиваль проводится в целях сохранения и развития культурных традицией российского казачества, сотрудничества в этой области, духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи.

«17 ноября в 10:00 состоится торжественное открытие фестиваля, прозвучат приветственные слова и выступит Московский казачий хор», — говорится в сообщении.

На мероприятии пройдет концерт, участниками которого станут любительские творческие коллективы. Также будут организованы мастер-классы по вокалу, хореографии и навыкам военного казачьего искусства.

После концертной программы для участников из других городов состоятся экскурсии по Москве. В течение всего для гости фестиваля смогут посетить планшетную выставку о культуре и традициях казачества. Организатор мероприятия – войсковое казачье общество «Центральное казачье войско» при поддержке департамента нацполитики и межрегиональных связей Москвы.


Фото: YouTube