Юношеский фестиваль казачьей культуры состоится 17 ноября в Москве

Московский юношеский фестиваль казачьей культуры пройдет в столице России 17 ноября. Площадкой для его проведения стал концертный зал «Измайлово».





В пресс-службе департамента нацполитики и межрегиональных связей Москвы уточнили, что фестиваль проводится в целях сохранения и развития культурных традицией российского казачества, сотрудничества в этой области, духовно-нравственного воспитания казачьей молодежи.





«17 ноября в 10:00 состоится торжественное открытие фестиваля, прозвучат приветственные слова и выступит Московский казачий хор», — говорится в сообщении.





На мероприятии пройдет концерт, участниками которого станут любительские творческие коллективы. Также будут организованы мастер-классы по вокалу, хореографии и навыкам военного казачьего искусства.





После концертной программы для участников из других городов состоятся экскурсии по Москве. В течение всего для гости фестиваля смогут посетить планшетную выставку о культуре и традициях казачества. Организатор мероприятия – войсковое казачье общество «Центральное казачье войско» при поддержке департамента нацполитики и межрегиональных связей Москвы.









Фото: YouTube