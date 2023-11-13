Инклюзивный кинофестиваль «Глубина резкости» пройдет в онлайн-формате

Инклюзивный кинофестиваль «Глубина резкости» для людей с нарушениями зрения и слуха состоится в онлайн-формате на видеохостинге Rutube. Площадка выступила партнером мероприятия в рамках направления «PRO Участие» программы корпоративной социальной ответственности «Газпром-Медиа Холдинга» PRO.





С 7 декабря в течение недели на Rutube покажут российские адаптированные фильмы. Картины помогут приобщить зрителей с проблемами слуха и зрения к передовому отечественному киноискусству и способствовать созданию новой аудитории, передает ТАСС





Главной миссией проекта является создание площадки для кинопоказов людям с ограниченными возможностями, где они смогут услышать и увидеть лучшие фильмы и сериалы. Кинофестиваль стартует на новом канале. В рамках показов представят контент в разных жанрах для различных возрастных категорий.





Все фильмы и сериалы будут сопровождаться закадровым описанием видеоряда и специальным субтитрирование. Тифлокомментарии создавали лучшие специалисты в этой области.









Фото: Pixabay.com