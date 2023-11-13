Появились первые кадры мультсериала про российских супергероев «Невский»

Опубликованы первые кадры анимационного сериала про российских супергероев «Невский». Производством занимается агентство Global Influencers при поддержке ИРИ с участием аниматоров студии Morevna Project.





Сериал создан по мотивам комикса издательства «Три девять». В трейлере зрителя знакомят с героями, рисовкой и знакомыми локациями Санкт-Петербурга.





По сюжету богатырь собирает свою команду российских супергероев. Лешка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая и Кот Ученый начинают бороться со злом.





Премьера мультсериала ожидается в феврале 2024 года. В социальных сетях проекта появляются новые подробности.





Ранее стало известно, что премьера сериала «Смешарики. Новые приключения» состоится на телеканале «Мультиландия». Главные герои станут трехмерными.









Фото: YouTube