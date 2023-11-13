Появились первые кадры мультсериала про российских супергероев «Невский»

13.11.2023

Появились первые кадры мультсериала про российских супергероев «Невский»
Опубликованы первые кадры анимационного сериала про российских супергероев «Невский». Производством занимается агентство Global Influencers при поддержке ИРИ с участием аниматоров студии Morevna Project.

Сериал создан по мотивам комикса издательства «Три девять». В трейлере зрителя знакомят с героями, рисовкой и знакомыми локациями Санкт-Петербурга.

По сюжету богатырь собирает свою команду российских супергероев. Лешка Муромец, Илья Оберег, Василиса Премудрая и Кот Ученый начинают бороться со злом.

Премьера мультсериала ожидается в феврале 2024 года. В социальных сетях проекта появляются новые подробности.

Ранее стало известно, что премьера сериала «Смешарики. Новые приключения» состоится на телеканале «Мультиландия». Главные герои станут трехмерными.


Фото: YouTube