Заслуженный артист Башкортостана Радик Динахметов вернулся с СВО и выступил в филармонии

Заслуженный артист Башкортостана Радик Динахметов выступил в Башкирской филармонии в понедельник, 13 ноября. Здесь он работал в духовом оркестре.





Артист ушел добровольцем на спецоперацию, но сейчас вернулся в отпуск. Динахметов преклонил колено, войдя в филармонию. В честь визита музыканта коллеги сыграли на курае. Его встретили песней «Хорошо, что ты есть на свете». Композиция является визитной карточкой артиста.





На встрече присутствовали министр культуры республики Амина Шафикова, руководство и артисты учреждения. Динахметов поднялся на сцену в военной форме, рассказал о службе и спел куплет из песни «Марш полка «Башкортостан». Автором слов является замкомандира седьмой мотострелковой роты по военно-политической работе Олег Миннегалиев, музыки — заслуженный артист Башкортостана Олег Жданов, пишет агентство «Башинформ»





«Я четко выполняю свои обязанности санитара и водителя скорой помощи. Я с собой случайно взял водительские права. Хотя я в жизни не садился за такие машины, но Родина сказала «надо» — и я это делаю», — поделился артист.





По словам Динахметова, он находится в медвзводе третьего батальона имени генерала Тагира Кусимова. Артист подчеркнул, что он и сослуживцы гордо носят это имя.









Фото: YouTube