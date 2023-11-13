Федор Бондарчук и Алена Бабенко снимутся в экранизации «Ганди молчал по субботам»

Актеры Федор Бондарчук, Алена Бабенко и Юрий Кузнецов снимутся в экранизации пьесы Анастасии Букреевой «Ганди молчал по субботам». Об этом рассказали в рамках очной защиты игровых проектов режиссеров-дебютантов в Минкультуры России.





В фильме также сыграют Влад Прохоров, Ирина Паутова и Дарья Екамасова. Режиссером картины выступит дебютант Антон Зайцев.





«Сценарий написан по пьесе Анастасии Букреевой, которая уже успешно идет во многих театрах, получила множество наград и признание публики. Это молодежное драмеди», — сказал он.





Проект уже представила киностудия «Ленфильм» в рамках прошлогоднего питчинга Минкультуры. Однако тогда он не получил поддержку. В 2023 году у картины сменился режиссер, утвердился состав актеров.





«Ганди молчал по субботам» — история 16-летнего Матвея, чье вступление во взрослую жизнь проходит на фоне развода родителей. В качестве подросткового бунта герой приводит домой бездомную девушку Лизу. Юноша решает помочь найти ее пропавшего сына.









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