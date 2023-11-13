Премьера фильма «Хранитель Урала» состоится 8 декабря

Художественный короткометражный фильм «Хранитель Урала» режиссера Сергея Сомова выйдет онлайн 8 декабря. Картину покажут в специальной группе «ВКонтакте».





Пользователи соцсети смогут увидеть короткометражку от режиссера из Екатеринбурга. Фильм снимали в нескольких уникальных локациях Урала. Речь идет о пещерах Киндерлинская, Аракаевская, Пашийская и Гебауэра. Также материалы были отсняты на Главном Уральском хребте и на территории нацпарка «Зюраткуль». Зрители познакомятся и с башкирской природой.





Создатели фильма отметили, что картина была создана не только на Урале, но и для жителей региона. Кинолента подарит уральцам новый взгляд на родной край и позволит проникнуться уникальной атмосферой здешних мест.





По сюжету старец и краевед путешествует через уральские земли. Герою предстоит пройти различные испытания и стать Хранителем Урала.









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