В Москве состоялась церемония вручения премии «Легенда»

Торжественная церемония вручения премии «Легенда» стала ядром фестиваля музыкальных театров «Видеть музыку». Ежегодный форум в 2023 году проходит уже в восьмой раз при поддержке Минкультуры России и ПФКИ.





Имена новых легенд прозвучали на гала-концерте, который состоялся в Центре оперного пения Галины Вишневской. Фестиваль с каждым годом становится все более масштабным, подметили авторы «Российской газеты».





Основную афишу дополняют самые разнообразные программы. В этом году их было две. Речь идет о собрании спектаклей для детей и смотре студенческих постановок. Также в программу форума вошли конференции и круглые столы на актуальные темы развития музыкального театра. В течение двух месяцев 28 театров представили 54 спектакля на разных площадках Москвы.





Памятные статуэтки и почетные знаки «Легенда» достались в этом году сопрано Галине Зайцевой, приме Челябинского театра оперы и балета имени Глинки и худруку оперной труппы театра; танцовщику Сергею Викулову (солисту Ленинградского театра оперы и балета имени Кирова, балетмейстеру-репетитору Мариинского театра); директору Татарского театра оперы и балета имени Джалиля Рауфалю Мухаметзянову; баритону Леониду Сметанникову (солисту Саратовского театра оперы и балета, профессору Саратовской государственной консерватории); солисту Иркутского музыкального театра Николаю Хохолкову; худруку Московской филармонии, композитору Александру Чайковскому и гендиректору Большого театра Владимиру Урину.









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