Серия очных защит кинопроектов стартовала в Минкультуры России

Серия очных защит кинопроектов началась в Министерстве культуры России. Об этом сообщила Ольга Любимова.





Министр культуры в Telegram-канале сообщила долгожданную новость о старте серии очных защит кинопроектов. По ее словам, каждая команда с большим трепетом и любовью относится к своей картине.





«Важно убедительно, с холодной головой и горячим сердцем, донести свою идею до экспертов», — говорится в сообщении Ольги Любимовой.





До 17 ноября режиссеры защитят более 370 работ. В понедельник, 13 ноября, состоялись защиты 23 проектов детского кино и 52 дебютных фильмов. Участники представили сказочные, новогодние и приключенческие киноленты.





Далее участников ждут питчинги авторских, социально значимых игровых, документальных и анимационных проектов. По итогам презентаций авторы получат рекомендации по оказанию финансовой поддержки фильмов от экспертных советов.









Фото: Telegram-канал министра культуры Ольги Любимовой