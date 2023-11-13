В Северной Осетии появится центр культурного развития

Центр культурного развития построят в селении Эльхотово на территории Северной Осетии к 2027 году. Об этом рассказали в пресс-службе главы и правительства республики по итогам встречи премьера региона Бориса Джанаева и первого замминистра культуры России Сергея Обрывалина.





В Северной Осетии также планируют капитально отремонтировать ряд объектов культуры. Речь идет о ДК в селах Веселое и Ногир и детской музыкальной школе в Ногире.





«Ряд объектов уже подтвержден на 2024 год и плановый период 2025–2026 годов», — уточнили в пресс-службе.





К сентябрю 2024-го откроется экспозиция международного культурно-патриотического центра «Беслан. Школа № 1». В работе примут участие ведущие специалисты в области музейного дела.





Премьер-министр республики добавил, что за счет поддержки федерального центра в регионе идут модернизация и развитие культурной сферы. В этом году на работу было направлено около миллиарда рублей.









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