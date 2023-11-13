Вышли первые кадры нового мультфильма «Гарфилд»

Первый видеоролик к новому мультфильму «Гарфилд» вышел в Сети. Кадры представила кинокомпания Sony Pictures Entertainment.





Трейлер к перезапуску знаменитого фильма про рыжего кота Гарфилда вышел на YouTube. Премьера картины с Крисом Праттом в главной роли запланирована на май 2024 года.





В перезапуске мультфильма создатели расскажут историю бродячего кота, которого подбирает и выхаживает молодой человек Джон. Ленту посвятят и отцу кота — Ви, которого озвучивает Сэмюэл Л. Джексон.





Напомним, первый «Гарфилд» вышел в 2004 году. Продолжение «Гарфилд: История двух кошечек» появилось на экранах в 2006-м. Мультфильмы получили как негативные, так и положительные отзывы в СМИ. Сборы тогда едва отбили бюджет на производство.









Фото: YouTube