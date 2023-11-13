Сводный симфонический оркестр Арктической зоны России впервые выступит в Мурманске

Впервые выступление собранного сводного симфонического оркестра Арктической зоны России состоится на сцене Мурманской областной филармонии. Об этом журналистам рассказала руководитель проекта пианистка Анна Гришко.





Коллектив представят 80 музыкантов со всех регионов российской Арктики. По словам Гришко, в Мурманск также приедут представители Чукотки.





«Это полноценный симфонический оркестр из 80 человек со всеми инструментами: фортепиано, духовые, струнные. Поездом приедут даже контрабасы», — цитирует ТАСС Анну Гришко.





Пианистка добавила, что выступление в Мурманске для коллектива будет первым. Однако не исключена дальнейшая творческая деятельность в таком составе.





Идея заключается в том, чтобы объединить регионы российской Арктики в творчестве. Допускается, что после Мурманска оркестр выступит в других арктических регионах.









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