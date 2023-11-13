Серия мастер-классов пройдет в рамках творческой лаборатории фестиваля «Музыкальное сердце театра»

В рамках творческой лаборатории фестиваля «Музыкальное сердце театра» пройдет серия мастер-классов, сообщили организаторы смотра.



Торжественное открытие Национального фестиваля «Музыкальное сердце театра 2023» состоялось на днях в Кемерове. В рамках фестиваля театральные показы пройдут в Кемерове, Новокузнецке и Прокопьевске.



В дни проведения фестиваля будет работать творческая лаборатория под руководством Александра Пантыкина. Ежедневно с 15 по 18 ноября в Кемеровском филиале РГИСИ будут проходить мастер-классы заслуженных деятелей искусства: директора — художественного руководителя Новосибирского музыкального театра, продюсера, заслуженного артиста РФ, лауреата премии «Музыкальное сердце театра» Л.М. Кипниса; поэта, драматурга, либреттиста, лауреата премии «Музыкальное сердце театра», автора шести спектаклей — лауреатов премии «Золотая маска» К.С. Рубинского; режиссера-постановщика, музыкального руководителя, заместителя художественного руководителя Театра Алексея Рыбникова А.Г. Рыхлова; режиссера-постановщика, руководителя курса факультета музыкального театра в ГИТИСе, лауреата премии «Золотая маска» Д.В. Белова; продюсера, директора — художественного руководителя театра «Приют комедианта», заслуженного работника культуры РФ В.М. Минкова.



Завершится лаборатория 19 ноября питчингом эскизов новых постановок, которых не было в репертуарах.





Фото предоставлено Фестивалем и премией «Музыкальное сердце театра»