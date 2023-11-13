Парад оркестров России пройдет в рамках Петербургского культурного форума

Парад симфонических оркестров России станет частью IX Санкт-Петербургского международного культурного форума — Форума объединенных культур. Об этом рассказала куратор трека «Музыкальная культура», гендиректор петербургской капеллы Ольга Хомова на пресс-конференции ТАСС.





Парад симфонических оркестров начнется в Большом зале Филармонии. Откроет мероприятие коллектив из Челябинска. Программы для форума подготовили оркестры из Новосибирска, Кузбасса, Владимира.





«А оркестр Капеллы Санкт-Петербурга выступит с лауреатами Конкурса имени Чайковского», — поделилась Хомова.





По ее словам, из Союза концертных организаций России, который объединяет 94 филармонии, свое участие подтвердили 80 учреждений.





Участниками деловой части музыкального трека станут также коллеги из Европы и Азии. В этот список вошли Австрия, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Иран, Италия, Китай, Киргизия, Монголия, Таджикистан, Таиланд, Узбекистан и Черногория.









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