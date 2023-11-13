Создатель «Офиса» Грег Дэниелс разбил мечты фанатов о продолжении сериала

Исполнительный продюсер американской версии «Офиса» Грег Дэниелс опроверг слухи о продолжении сериала. Об этом информирует The Wrap.





Создатель ситкома отметил, что считает сюжетную линию «Офиса» завершенной, а также не нуждающейся в продолжении или ремейке.





«Я бы не хотел ничего переснимать с другими актерами, ведь тот состав был идеальным», — заявил шоураннер.





Дэниелс добавил, что не исключает возможность создания спин-оффа «Офиса». Однако ранее сообщалось, что создатель работает над перезапуском проекта. Ряд СМИ отмечали, что о проекте будет объявлено после окончания забастовки в Голливуде.





Сериал «Офис» является адаптацией одноименного популярного британского ситкома. Проект транслировался с 2005 года по 2013-й на телеканале NBC. В «Офисе» девять сезонов.









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