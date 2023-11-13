Литва может лишить гражданства балерину Илзе Лиепу за поддержку России

Литва может начать процедуру лишения гражданства российской балерины Илзе Лиепы. Об этом информирует агентство Baltic News Service.





По данным издания, лишить гражданства балерину могут за «дискредитацию государства». На прошлой неделе канал LRT сообщил, что артистка, у которой два паспорта, поддержала СВО и президента России Владимира Путина.





«Публичные высказывания Илзе Лиепы рассматриваются как дискредитация государства», — заявили в МВД Литвы.





Сообщение ведомства оказалось в распоряжении редакции Baltic News Service.





В пятницу, 10 ноября, департамент миграции республики направил запросы в компетентные органы для оценки заявлений Лиепы. По словам представителей учреждения, рекомендация по лишению балерины гражданства будет отправлена в МВД, если будет установлен факт «угрозы нацбезопасности Литвы».









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