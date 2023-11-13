Певица Zivert и группа The Hatters стали хедлайнерами концерта в честь культурного форума в Петербурге

Певица Zivert и музыкальные группы Dabro, The Hatters выступят на бесплатном концерте в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила дирекция Петербургского международного культурного форума – Форума объединенных культур.





Выступление знаменитых исполнителей состоится 16 ноября на Дворцовой площади в 18:00. Вход на концерт сделали бесплатным для гостей и жителей Петербурга.





«Послушать модных исполнителей на одной из самых красивых площадей мира смогут не только участники Форума объединенных культур, но и любой желающий», — пояснили в дирекции.





Вход на Дворцовую будет открыт за час до начала мероприятия для лиц старше 16 лет.





Напомним, IX Санкт-Петербургский международный культурный форум пройдет с 16 по 18 ноября. Мероприятие возобновили после трехлетнего перерыва. Форум организован Правительством РФ, Минкультуры России и правительством Петербурга.









Фото: YouTube