Продюсер фильма с Николасом Кейджем Кевин Турен умер на 45-м году жизни

Исполнительный продюсер знаменитых американских сериалов «Эйфория» и «Идол», а также фильма с Николасом Кейджем Кевин Турен ушел из жизни. О его смерти рассказало издание Deadline.





Кевин Турен ушел из жизни в возрасте 44 лет. Точная дата и причина смерти пока неизвестны. Гендиректор Deadline Penske Media Corporation и близкий друг покойного Джей Пенске сделал заявление в связи с гибелью продюсера.





«Несмотря на многочисленные достижения Турена в Голливуде, его самой большой страстью были семья и друзья», — говорится в сообщении.





У продюсера остались жена Эвелина и двое сыновей – Джек и Джеймс.





Кевин Турен родился 16 августа 1979 года в Нью-Йорке. За свою карьеру он спродюсировал фильм с Николасом Кейджем «Невыносимая тяжесть огромного таланта», а также драматические картины «Ну че, рокеры?», «Малькольм и Мари». Главной его работой является сериал «Эйфория».





Напомним, что в начале осени умер один из главных актеров проекта. Ангус Клауд скончался в возрасте 25 лет, он также играл в «Эйфории».









Фото: Кадр из фильма «Невыносимая тяжесть огромного таланта» / YouTube