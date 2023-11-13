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Сергей Безруков и Анна Большова ответили на вопросы гостей павильона «Наша культура» на выставке «Россия»

13.11.2023

Сергей Безруков и Анна Большова ответили на вопросы гостей павильона «Наша культура» на выставке «Россия»
Актеры Сергей Безруков и Анна Большова провели встречу с гостями павильона «Наша культура» на выставке-форуме «Россия». Об этом сообщили в Министерстве культуры России.

Ведомство в Telegram-канале поделилось подробностями встречи актеров с гостями павильона «Наша культура». Знаменитости пообщались с посетителями, поговорили о своей работе, профессиональном пути и ответили на вопросы.

«Сергей Безруков рассказал о Большом детском фестивале, где он выступает художественным руководителем. А также об особенностях восприятия театра юной аудиторией и важности воспитания любви к искусству с раннего детства», — говорится в сообщении Минкультуры.

На встрече с Анной Большовой гостям рассказали о поступлении в творческий вуз, о работе в театре и кинематографе. Актеры являются героями арт-объекта «Портрет российской культуры». Его можно увидеть в павильоне «Наша культура» на выставке-форуме на ВДНХ.


Фото: Министерство культуры России / Telegram-канал