Директор Грушинского фестиваля Ирина Зверева умерла в Самаре

Директор Грушинского фестиваля и вице-президент клуба Валерия Грушина Ирина Зверева ушла из жизни 12 ноября. Об этом рассказали представители организации «ВКонтакте».





Соболезнования в связи с кончиной Ирины Зверевой выразили бард Александр Городницкий и его соавтор Наталья Касперович. Прощание с директором фестиваля пройдет во вторник, 14 ноября, в Самаре.





«Мудрая, умная, чуткая, добрая, честная, бесконечно любящая авторскую песню, Грушинский Фестиваль и родную Самару», — выразили соболезнования Городницкий и Касперович.





По их словам, Ирина Зверева была прекрасным организатором и обладала безупречным творческим вкусом. Она заняла пост вице-президента клуба Валерия Грушина в 2011-м, пишет kp.ru.





Грушинский фестиваль проводится в Самарской области с 1968-го. Мероприятие является крупнейшим в мире фестивалем авторской песни.









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